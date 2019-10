Convocades les ajudes de desplaçament per a campionats d'Espanya en edat escolar el 2020

Publicado 10/10/2019 10:42:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Assumptes Socials i Esports ha obert una nova convocatòria d'ajudes dotada amb una partida de 185.00 euros per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de Balears per participar en els campionats d'Espanya en edat escolar en 2020.

Des de la Direcció general d'Esports, departament d'aquesta Conselleria, han explicat que els beneficiaris d'aquestes subvencions poden ser les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de Balears de les categories aleví, cadet, infantil i juvenil i els corresponents tècnics federatius que participin en els campionats d'Espanya en edat escolar de 2020.

Com a novetat, han explicat que si fins ara eren objecte de subvenció les despeses de desplaçaments per carretera o amb tren i les relatives a la manutenció i el desplaçament d'esportistes i tècnics, a partir d'ara s'afegeixen més conceptes per facilitar els tràmits. Així, també hi haurà una ajuda per als desplaçaments amb avió o vaixell a la península, Canàries, Ceuta i Melilla, i ajudes per al vestuari dels esportistes i els tècnics.

A més aquestes ajudes es publiquen el 2019 perquè les federacions les puguin sol·licitar amb la màxima antelació possible.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils que compten des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB).