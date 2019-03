La Copa del Rei de vela d'aquest any comptarà amb una nova classe femenina

Publicado 18/3/2019 17:35:23 CET

MADRID, 18 Març (EUROPA PRESS) -

L'edició 2019 de la Copa del Rei de vela, que es disputarà en aigües de Palma del 27 de juliol al 3 d'agost, comptarà amb una nova classe femenina, la Women's Class, que irromp en aquesta 38a edició amb l'objectiu de reforçar la participació de la dona en l'esport de la vela, igual que es fa a les classes olímpiques per a Tòquio 2020 i París 2024.

Les deu tripulacions inscrites navegaran totes en el mateix vaixell monotip com el Viper 640, concorde per a equips de fins a quatre regatistes i el principal al·licient per engegar-la. Les embarcacions seran lliurades "sota sorteig tres dies abans del començament de la primera prova" amb l'objectiu d'oferir "la igualtat més gran possible pel que fa al temps de preparació del vaixell i entrenament dels equips", van indicar des de l'organització de la competició.

El sistema de classificació constarà d'una fase classificatòria de dilluns a dijous amb un màxim de vuit proves i un descart, i una final entre el divendres i el dissabte amb tres proves més sense possibilitat de descart.

"Hem fet un pas més en facilitar a les tripulacions femenines la possibilitat de disputar la Copa del Rei. Històricament, entre flotes de fins a 150 vaixells havíem tingut tan sols un o dos vaixells femenins. D'aquesta manera assegurem ja deu unitats i a més competint a la seva pròpia classe monotip, per la qual cosa ja tenim assegurat que una de les copes serà per a una tripulació femenina", va expressar Javier Sanz, president del Real Club Nàutic de Palma.

Sobre l'elecció d'un vaixell monotip, Manuel Fraga, director esportiu del RCNP, va reconèixer que no havia estat "res fàcil definir el model de regata i el tipus de vaixell a usar". "Però després de provar diverses unitats de diferents models ens hem decantat pel Viper 640 per la seva solidesa i senzillesa, alhora que per la seva espectacularitat navegant", va admetre.