Cort aposta per un pregó "matiner i satíric" i repeteix el 'pregonet' infantil a les festes de Sant Sebastià

Publicado 8/1/2019 14:27:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pregó de les festes de Sant Sebastià 2019 serà matiner i de to satíric, segons ha informat la regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial de l'Ajuntament de Palma, Eva Frade, que també ha explicat que el canvi de format respon "la necessitat d'apropar" aquestes festes als ciutadans.

"El pregó a la nit quedava diluït i esperem que passant-ho al dissabte migdia pugui venir molta més gent per gaudir-ho", ha destacat Frade en una roda de premsa en la qual l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha avançat que Cort repetirà el 'pregonet' infantil, la pregonera del qual serà l'escriptora i filòloga Caterina Valriu i que tindrà com a objectiu "fer un pregó molt més familiar".

A més, Noguera ha apuntat que un dels seus objectius quan van arribar a l'equip de Govern de Cort "era generar un sentiment entre la ciutadania i les festes" i ha considerat que en aquests quatre anys ho han aconseguit.

"Sempre havien acusat les festes de ser un seguit de concerts sense identitat, i en aquests quatre anys hem estat capaços de donar-li la volta", ha declarat Noguera. Sobre els pregoners d'enguany, l'elenc actoral de la sèrie mallorquina 'Mai Neva a Ciutat', l'edil de Palma ha afirmat que "és un honor que aquest poema audiovisual de Palma pugui fer el pregó de la ciutat perquè la sèrie ha creat un vincle sentimental amb la ciutat, i això és el que volem".

En roda de premsa, les actrius Esther López i Maria Bauçà s'han mostrat "emocionades i il·lusionades" per donar el pregó de les festes, del qual han avançat que serà "àcid, satíric i divertit" que explorarà els "límits" entre "personatges i actors".

Així mateix, Noguera ha agraït a Catalina Valriu, qui repeteix per segon any consecutiu com a pregonera en el 'pregonet' infantil, la seva capacitat de "conjugar tradició i pedagogia" alhora que ha subratllat el treball de l'Escola Municipal de Música de Palma i dels Gegants de Cort per "donar identitat" a les festes.

Per la seva banda, Catalina Valriu ha avançat que pretén "donar a conèixer qui són i quin sentit tenen els 'capgrossos' de Cort", mentre des de l'Escola Municipal de Música de Palma s'han mostrat "contents" que es posi en relleu la "importància de nens" a les festes.

El pregó de Sant Sebastià tindrà lloc el dissabte 12 de gener a les 11.30 hores a la plaça de Cort, mentre que el 'pregonet' infantil serà el migdia a la Plaça Major.