Cort aprova de manera inicial el Pla Especial de Protecció i Conservació d'Es Carnatge

Publicado 21/5/2019 12:56:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

El regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Jose Hila, ha anunciat aquest dimarts l'aprovació inicial del Pla Especial de Protecció i Conservació d'Es Carnatge, l'objectiu del qual és "preservar el medi ambient, el paisatge i el patrimoni" de la zona.

"Després de la seva aprovació en Junta de Govern s'obrirà un període d'exposició pública i se sol·licitaran els informes pertinents a les diferents institucions", ha explicat en roda de premsa.

La zona d'Es Carnatge és un espai lliure públic amb grans valors paisatgístics, geològics i ambientals que té un ús públic que "era necessari protegir". Així mateix, Hila ha explicat que es tracta de l'únic tram del litoral del terme municipal de Palma que no està urbanitzat.

En aquesta línia, ha afirmat que el Pla Especial posa l'accent a reformar la protecció dels elements d'interès geològic, vegetal i patrimonial mitjançant l'ordenació de l'àrea. També "es posa èmfasi en la recuperació de zones afectades per l'erosió i proposa la incorporació d'elements que millorin els serveis de la zona".

RESTAURACIÓ DEL MEDI AMBIENT

Per la seva banda, la regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha detallat que el Pla planteja la restauració del medi ambient mitjançant la regeneració de les àrees afectades, a més de la conservació i recuperació de la fauna i flora pròpia de la zona.

Per això, es proposen intervencions com la regeneració de zones erosionades, així com la restauració i distribució de pantalles vegetals.

A continuació, Truyol ha explicat que a Es Carnatge existeixen tres hàbits declarats d'interès comunitari prioritari i sis hàbitats d'interès comunitari no prioritaris, així com espècies de fauna protegides i de flora protegides.

Quant a l'ordenació de l'àmbit, el Pla planteja la delimitació dels camins, l'obertura de vies de seguretat, la promoció de l'accés als planters, la creació de recorreguts interiors, marca el tractament que han de tenir els accessos i la dotació a la zona d'equipament urbà.

Finalment, en relació als elements culturals, la també presidenta d'Emaya ha destacat que el nou plantejament planteja la recuperació de les edificacions existents per dotar-les d'un ús, sobretot de caràcter científic i didàctic relacionat directament amb l'àmbit d'Es Carnatge.

En concret, s'incorporaran nous elements al catàleg de protecció com és l'antiga caserna militar, les cases d'Es Carnatge o la bateria d'esplanades per a canons i xarxes de túnels de connexió, entre uns altres.