Cort aprova un pla inicial de protecció de llocs emblemàtics a Santa Catalina

Publicado 7/5/2019 12:15:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Model de Ciutat, José Hila, ha informat aquest dimarts sobre els acords de la Gerència d'Urbanisme i ha destacat l'aprovació d'un pla inicial de protecció de llocs emblemàtics del barri de Santa Catalina.

"L'objectiu és protegir els llocs més característics del barri des del punt de vista patrimonial i tipològic", ha explicat en roda de premsa, al que ha afegit que "cal protegir Santa Catalina perquè pugui conservar la seva essència".

En aquesta línia, ha detallat que es tracta de "una normativa específica" per a aquest barri, és a dir, "un pla especial amb una normativa específica adaptada a l'entorn històric de Santa Catalina, les seves edificacions, espais públics i carrers".

En concret, ha subratllat que aquest dimarts s'ha aprovat aquest pla inicial, que el dimecres passarà a la Junta de Govern per a iniciar un temps d'al·legacions i finalment portar la proposta al ple per a la seva aprovació definitiva.

Per part seva, el gerent d'Urbanisme, Joan Riera, ha especificat que un dels objectius d'aquest pla serà "harmonitzar el màxim possible el barri" tipificant un nombre màxim de plantes per edifici. "Dins del barri hi haurà un màxim tres altures", en la majoria dels casos, "encara que hi ha carrers com Joan Crespí on es permetrà una planta baixa i quatre altures", ha conclòs.