Cort aprova pujar un 2,44% les tarifes de taxi a Palma

Publicado 28/2/2019 12:41:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Joan Ferrer, ha anunciat aquest dijous l'aprovació del Consistori d'una pujada general del 2,44 per cent en les tarifes dels taxis que operin a Palma.

En declaracions als mitjans, Ferrer ha explicat que l'actualització de les tarifes del taxi "respon les demandes del sector" ja que les tarifes portaven congelades des de l'any 2012.

En concret, Cort ha creat un suplement únic de port i aeroport de 4,40 euros en el qual s'inclouen les maletes i ha suprimit els complements per paquet/maleta, la pujada a Na Burgesa, aeroport, interior aeroport i recollida en el Dic de l'Oest.

En aquest sentit, Ferrer ha apuntat que l'unificació dels complements del taxi "donarà facilitat i claredat a l'usuari" i que "evitarà la dispersió de les tarifes" existents fins al moment.

D'altra banda, el regidor de Mobilitat ha anunciat la pujada de la tarifa mínima de les carreres a l'aeroport que es concreten en 16 euros de dia i 18 euros de nit.

No obstant això, per a aquelles persones que disposin de la Targeta Intermodal o de la Targeta Ciutadana la tarifa continuarà en els 13 euros aplicables fins el moment, una mesura que Ferrer ha defensat ja que, segons ha explicat, "protegeix als residents de Can Pastilla i Coll d'en Rabassa".

PUJADA D'UN 17% DE LES TARIFES DE LES GALERES

A més de l'actualització de les tarifes del taxi, el ple d'aquest dijous l'Ajuntament de Palma també ha aprovat la pujada del 17 per cent en els preus de les galeres.

En aquest sentit, Ferrer ha explicat que, en el cas de les galeres, el règim tarifari que no s'actualitzava des de l'any 2007 i, en ell, existien 17 tipus diferents de tarifes que, segons el regidor, "generava desinformació i queixes dels usuaris".

Així, amb l'actualització dels preus de les galeres Cort pujarà un 17 per cent el preu i unificarà les tarifes deixant tres tipus: una tarifa per a tres cuarto d'hora de servei, per a mitja hora i per a una hora.