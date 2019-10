Cort augmenta fins als 6 milions d'euros el pressupost per al Servei d'Ajuda a domicili

Publicado 18/10/2019 12:22:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, ha informat aquest divendres de l'acord de la Junta de Govern que va aprovar aquest dijous ampliar fins als 6.021.000 d'euros el pressupost per al Servei d'Ajuda a domicili a persones majors de 65 anys o amb una discapacitat reconeguda. Això suposa un augment de 521.000 euros respecte a l'any anterior quan el pressupost va ser de 5.500.000 euros.

Així s'ha expressat el regidor en una roda de premsa on també ha detallat que aquest servei passarà d'oferir 250.000 hores mensuals el passat any a oferir 271.633 hores, després de l'aprovació de la licitació d'aquest nou contracte. Aquest servei ajuda les persones dependents en tasques com la higiene personal i ofereix cobertura entre les 07.00 hores i les 22.00 hores de dilluns a divendres, i també durant els caps de setmana en els casos més greus.