Cort condemna l'incendi al Parc infantil de Sa Riera d'aquesta matinada i calcula els danys en 300.000 euros

Publicado 19/7/2019 14:28:27 CET

L'Ajuntament considera que "s'han creuat totes les línies vermelles" amb l'incendi

PALMA DE MALLORCA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha condemnat aquest divendres l'incendi d'aquesta matinada al castell infantil del Parc de Sa Riera, que ha descrit com a intencionat, i, en una primera valoració, ha calculat que els danys materials podrien ascendir a més de 300.000 euros.

Així ho ha manifestat la regidora d'Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor, durant la seva visita a l'espai, en la qual ha concretat que tota la torre, "que és la que té més valor en disseny i dimensions", està afectada. En aquest sentit, caldrà desmuntar-la perquè "està la base calcinada" i "no té solució".

"Estem parlant de delictes contra béns públics i no es pot consentir". "Tant la comissaria de la Policia Local de Son Gotleu com en aquest cas un parc de referència; no podem consentir la impunitat en aquests casos", ha explicat Pastor.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha explicat que es personarà en totes les causes, també en les que ja estan obertes amb els incendis provocats a contenidors, i reclamarà la "màxima contundència" pels autors dels fets i, així mateix, la "màxima compensació econòmica" pels danys soferts a la infraestructura que és de tots i, especialment, dels nins.

Amb tot, Cort ha considerat que l'acte vandàlic ha suposat "creuar totes les línies vermelles", "atacant un espai que és emblemàtic i de diversió per als nins i les famílies de Palma".

En un missatge en el seu perfil de Twitter, la regidora ha explicat que els tècnics d'infraestructures treballaran per recuperar els tobogans, però "la torre i el paviment són irrecuperables".