Cort destaca la necessitat de continuar apostant per la sostenibilitat

Publicado 29/3/2019 17:00:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

La regidora de Turisme, Comerç i Treball, Joana Maria Adrover, ha presidit aquest divendres la sessió ordinària del Patronat de la Fundació Turisme 365 que ha tingut lloc a Can Balaguer i ha destacat la necessitat de continuar apostant per la sostenibilitat.

Segons ha informat Cort en un comunicat, un dels principals punts que s'ha abordat durant la reunió mantinguda aquest matí ha estat l'aprovació de la memòria d'activitats i els comptes anuals de l'exercici de 2018.

En aquest sentit, el gerent de la Fundació, Pedro Homar, ha explicat les activitats més destacades del 2018 i ha indicat que s'han desenvolupat més de 60 accions, entre comunicació i promoció, amb l'objectiu de fidelitzar els tres principals mercats emissors (el Regne Unit, Alemanya i mercat nacional), i continuar amb la tasca de donar a conèixer la nostra destinació a mercats secundaris com França, Itàlia i Suècia.

Durant la seva intervenció, Homar ha indicat que el 2018 la Fundació va continuar amb la seva estratègia de comunicació internacional "consolidant i posicionant Palma com una destinació de 'city break'". Quant a 2019, Homar ha subratllat que la Fundació continuarà fent treball en la mateixa línia i ha declarat que "l'important és consolidar el creixement obtingut i continuar apostant per la qualitat vs. la quantitat".

Per la seva banda, Joana Maria Adrover s'ha mostrat "molt satisfeta" del treball fet per la Fundació i ha destacat els resultats obtinguts. A més, ha indicat que "és necessari continuar apostant per la sostenibilitat i que l'èxit de la destinació pugui ser compatible amb la convivència".

La reunió ha servit també per aprovar els plecs per a la contractació del servei de conceptualització, disseny, maquetació i creació de continguts del nou producte turisme familiar, i la posada en marxa de la segona fase de turisme accessible.

A més, durant el 2019 s'organitzaran viatges de premsa i familiarització per posar en valor la qualitat de l'oferta cultural, urbana i d'oci de la ciutat. Per acabar, Adrover ha declarat que "aquests nous projectes de la Fundació posicionaran Palma com una ciutat cosmopolita, oberta i innovadora".