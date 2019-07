Cort estén l'ús de s'Escorxador de principalment comercial a sociocultural, sanitari i recreatiu

Publicado 23/7/2019 14:23:30 CET

La mesura respon a "adaptar-se a la realitat de les activitats que s'estan donant en aquest moment"

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cort ha estès l'ús dels locals del recinte de s'Escorxador, gestionat per l'empresa privada Mercacasa, de principalment comercial tabmé sociocultural, sanitari i recreatiu, amb l'objectiu d'"adaptar-se a la realitat de les activitats que s'estan donant en aquest moment".

Així ho ha anunciat la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, en una roda de premsa en la qual ha donat compte dels acords de la Gerència d'Urbanisme de Cort i en la qual afirmat que la mesura respon a donar "una base jurídica més forta a les activitats socioculturals que es puguin donar en un futur" dins del recinte.

Truyol ha explicat que en establir que l'ús principal sigui no solament comercial, sinó compartit amb diferents finalitats, es podran potenciar certes activitats i tenir espais que alberguin altres propostes. "Si haguéssim mantingut l'ús principal com exclusivament comercial, aquests usos quedarien reduïts a una mínima part de l'activitat", ha argumentat la regidora, que ha recalcat que la mesura s'emmarca dins de la "demanda social" del recinte de s'Escorxador.

"Podrem potenciar els usos sanitaris, el Casal de Barri o les activitats socioculturals. Creiem que és una oportunitat perquè s'EScorxador pugui donar diferents serveis als barris propers i a tota la ciutat", ha celebrat Truyol.

La regidora ha explicat que a finals de març de 2019 es va iniciar un procés per fer el canvi i es va obrir un procés d'informació pública per presentar al·legacions. Després de finalitzar aquest temps, i no haver rebut cap al·legació, Cort ha de passar la normativa per la Junta de Govern, per la qual cosa preveu que la mesura s'aprovi en el ple de l'Ajuntament, a la fi de setembre.

"Entenem que una vegada finalitzat el període d'al·legacions no existeix cap agent que tingui algun problema amb la modificació, per la qual cosa esperem que sigui una realitat dins de molt poc", ha conclòs Truyol.