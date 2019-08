Cort posa a disposició del Govern central recursos materials i econòmics per acollir a Palma a migrants de l'Open Arms

Publicado 15/8/2019 14:55:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ag. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Justícia Social, Feminisme i Lgtbi de l'Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, ha posat a la disposició del Govern central recursos econòmics i materials de la cartera que dirigeix per "donar suport" a les persones a bord de l'Open Arms, davant l'acollida de part dels 147 migrants del vaixell que ultima el Govern espanyol amb altres països europeus i la Comissió Europea.

En declaracions a Europa Press, Vivas ha mostrat el seu desig que el president del Govern, Pedro Sánchez, "tingui a bé" enviar a Palma part dels migrants del buc que s'acabin acollint a Espanya, "tal com ja va ocórrer amb l'Aquarius".

L'anunci de Vivas té lloc després que el Govern hagi confirmat aquest dijous que Espanya està disposada a participar en un repartiment "equilibrat" dels migrants d'Open Arms, que se situa en aquests moments en aigües territorials italianes a l'espera de permís per atracar a port després de 14 dies en alta mar.

RECURSOS MATERIALS I ECONÒMICS

La titular de Justícia Social de Palma ha recordat que la cartera que dirigeix gestiona una línia de recursos propis centrats en immigració, cooperació internacional i asil, per la qual cosa ha posat a disposició del Govern "els recursos materials i econòmics" de la regidoria.

"Palma és una ciutat que acull, té els braços oberts i un govern progressista que està disposat a assumir el compromís de donar suport a les persones migrants a bord de l'Open Arms", ha manifestat Vives.

La regidora ha reconegut que l'Ajuntament no té les competències per obrir el port de Palma, encara que sí pot "implicar-se políticament" i oferir els seus recursos.

En aquest sentit, Vivas ha instat la resta d'institucions amb competències en qüestions de migració i acollida, com el Govern, a "unir-se" per articular una resposta conjunta i "obrir les portes" de la ciutat. "L'Ajuntament estarà aquí per donar el seu suport", ha ressaltat.

"OBLIGACIÓ DE DENUNCIAR A ESTATS QUE VULNERIN LA LEGALITAT"

Així mateix, ha recordat que els compromisos internacionals signats i ratificats per Espanya inclouen l'obligació de denunciar aquells Estats que vulnerin la legalitat en matèria humanitària i d'immigració, en referència a Malta i a Itàlia.

"No n'hi ha prou amb dir que acollirem una part dels migrants de l'Open Arms, són persones que han estat 14 dies a la deriva i cal denunciar els Estats que vulneren el dret internacional", ha sostingut Vives.