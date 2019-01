Cort prorroga fins a abril les obres de demolició a Son Banya per tombar 17 cases en la seva primera fase

Publicado 23/1/2019 13:08:35 CET

L'Ajuntament de Palma també treu a licitació un contracte de màquines expenedores per valor de 20.200 euros

PALMA DE MALLORCA, 23 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres en Junta de Govern la pròrroga de les obres de demolició en el poblat de Son Banya fins al 30 d'abril per derrocar 17 cases entre els mesos febrer i març de 2019.

En roda de premsa, la portaveu de Cort, Susanna Moll, ha detallat que fins al moment s'han demolit un total de 28 cases. Per la seva banda, la regidora de Funció Pública de Cort, Aurora Jhardi, ha anunciat la licitació d'un contracte de màquines expenedores a dependències municipals per valor de 20.200 euros amb la finalitat de "regular una situació desregulada" que incorpora "clàusules socials", com ara productes ecològics i de comerç just.