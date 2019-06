Cort regularà el preu del lloguer a Palma després d'analitzar l'exemple en altres ciutats i estudiar la normativa actual

Publicado 21/6/2019 13:51:32 CET

De 2013 a 2019 s'ha incrementat el preu del lloguer un 40 per cent a la ciutat

PALMA DE MALLORCA

L'Ajuntament de Palma regularà durant aquesta legislatura el preu del lloguer a la ciutat després d'analitzar l'exemple d'altres ciutats on ja s'ha fet com, per exemple, Barcelona, Berlín o Nova York mitjançant una zonificació i un preu de referència i, així mateix, d'estudiar la normativa actual per saber si és necessària alguna modificació.

Així ho ha explicat aquest divendres la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, en roda de premsa qui ha sostingut que és una "prioritat" per al Consistori incidir de "una manera clara" en el preu, ja que des de 2013 fins a aquest any s'ha augmentat el preu del lloguer en un 40 per cent a Palma. "Aquesta limitació es durà a terme perquè està inclòs als acords de govern", ha assegurat.

"Les nostres principals línies de treball en aquesta legislatura són dignificar l'accés a l'habitatge, que es converteixi en el quart pilar, i incrementar l'habitatge accessible, del 0,7 per cent actual fins a un 15 per cent, que és la xifra recomanada perquè pugui influir dins del mercat", ha explicat Truyol.

En aquest sentit, la regidora ha explicat que Palma es troba davant "una situació dramàtica d'emergència habitacional" perquè l'habitatge "s'ha vinculat amb l'especulació d'una manera dràstica" i, en aquest sentit, ha alarmat que al barri de Pere Garau, per exemple, la mitjana és que les famílies dediquin el 50 per cent de la seva renda a l'habitatge.

OBSERVATORI DE L'HABITATGE

Amb tot, Truyol ha explicat que, a més de regular el lloguer, des del Consistori impulsaran un Observatori de l'habitatge per analitzar "què passa a Palma" i "com s'ha arribat a aquesta situació tan problemàtica" per obtenir informació "directa i senzilla" de la ciutat amb la qual poder prendre decisions.

"Ens ajudarà per saber quines dinàmiques existeixen a Palma i establir una planificació amb l'objectiu capgirar-ho. També podrem tenir dades sobre les necessitats de les famílies, que han canviat en aquests temps, per donar una resposta adaptada a la ciutat", ha explicat.

Així mateix, també ha insistit en "seguir treballant" per restringir les "dinàmiques perverses del lloguer turístic" i, d'altra banda, optimitzar el parc d'habitatge existent i, fins i tot, noves promocions que puguin tenir cabuda.

Finalment, Truyol ha realçat la cooperació amb agents socials i econòmics per impulsar la "corresponsabilitat" amb "solucions innovadores" i la cooperació també "interadministrativa" amb el Govern i el Govern central d'una forma "estreta", ja que "l'Ajuntament per si sol no pot resoldre la problemàtica".