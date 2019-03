Cort retira l'ordenança de mascotes per discrepàncies entre els partits i no la sotmet a votació

Publicado 22/3/2019 13:16:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha retirat i no ha sotmès a votació l'ordenança de tinença d'animals que la regidora de Benestar Animal, Neus Truyol, havia anunciat el febrer passat i que incloïa la limitació del nombre de mascotes en habitatges de Palma, entre altres mesures.

Segons ha informat Cort a Europa Press, Truyol ha expressat que la retirada es deu a la negativa de Podem d'aprovar el text tal com està redactat, per la qual cosa ha suposat una "sorpresa" dins de la seva formació.

La norma es va presentar el passat 20 de febrer per part de l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de Cort i no va trigar a suscitar polèmica.

Una de les línies més importants de la nova ordenança, que incloïa la limitació de les mascotes a un nombre de tres en pisos de Palma i fins a cinc per a habitatges unifamiliars, va ser rectificada pel mateix Ajuntament, que va apuntar dies més tard que la prohibició es duria a terme solament "en cas de conflicte o conflicte veïnal".

També diverses organitzacions relacionades amb el benestar animal demanaven que en el cas de les esterilitzacions de mascotes fossin dutes a terme solament "sota prescripció veterinària".

El passat 7 de març, la portaveu del PP de Palma, Marga Durán, va exigir a l'alcalde del municipi, Antoni Noguera, un "acord social i polític" per aprovar l'ordenança d'animals domèstics i, va criticar que es vulgui aprovar "des de les presses i sense consens a dos mesos de les eleccions".

També el partit Actúa havia sol·licitat aquest dimarts a l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma que "rectifiqués" i no aprovés l'ordenança sobre tinença d'animals davant el "massiu rebuig" de la ciutadania".

Per tot això, el tripartit de Cort havia rectificat el text i l'havia modificat en fins a 25 punts.

En concret, s'havia inclòs que les esterilitzacions es duguessin a terme per professionals autoritzats i s'havia eliminat la prohibició de tenir coloms missatgers, encara que sí que es mantenia la limitació en el nombre de mascotes -malgrat l'esmena del PP- i l'augment de les sancions en cas d'"irresponsabilitat" dels amos.

No obstant això, des de Cort han explicat que la norma no s'ha sotmès a votació per la posició de Podem, que al principi s'esperava que recolzés la norma en la votació.

La regidora de Benestar Animal de Cort ha expressat que la posició de la formació habitada ha sorprès perquè la formació morada havien format part de la comissió "des de fa dos anys" i que "ha tingut temps suficient per rectificar-la al seu gust".

Segons Truyol, l'aprovació d'aquesta norma era un dels objectius del tripartit municipal d'aquesta legislatura.