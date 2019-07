Cort s'adhereix al pacte internacional d'alcaldes 'Mayors Adapt' per fomentar la lluita contra el canvi climàtic

Publicado 24/7/2019 16:52:45 CET

Nova York, Londres, Johannesburg, Sevilla i Sant Sebastià ja formen part de l'acord

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma s'adherirà al pacte internacional 'Mayors Adapt' amb l'objectiu de fomentar la lluita contra el canvi climàtic i reduir abans del 2030 un 40 per cent les emissions de CO2 en el municipi a través de la implantació d'energies renovables.

Així ho ha anunciat el portaveu de l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, que ha anunciat que espera que "més ajuntaments ho facin", com ho han fet ja Nova York, Londres, Johannesburg, Sevilla o Sant Sebastià i ha explicat que un dels compromisos d'aquest acord és el foment del transport públic a la ciutat a través de la mobilitat elèctrica, així com la instal·lació de plaques solars en edificis públics.

"No hi ha un planeta B i per tant hem de lluitar amb totes les nostres forces per intentar conservar la biodiversitat i la vida", ha explicat Jarabo, que ha recordat que aquest compromís ja figura en els acords de governabilitat de l'Ajuntament, amb mesures com la pacificació del trànsit, el foment de noves zones 30, així com la millora de l'enllumenat per estalviar energia.

Per a això, els tècnics de Cort hauran de preparar un inventari de referència d'emissions i fer una avaluació dels riscos, quelcom que implica elaborar un Pla d'Acció per al Clima i l'energia Sostenible (Paces) en un termini de dos anys.

PROGRAMA 'VISIBLES'

La Junta de Govern ha aprovat aquest dimecres també el projecte 'Palma Visibles 2019', que suposa la contractació de personal de més de 35 anys en situació d'atur de llarga durada.

La mesura implica sol·licitar al SOIB la concessió de la subvenció d'uns 900.000 euros per a la contractació de 81 persones que treballaran en diferents àrees de l'Ajuntament gràcies al programa SOIB Visibles.