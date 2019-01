Cosidó, sorprès per la dimissió de Bauzá, diu que el PP del Senat ha estat ferm en la defensa de l'espanyol

Publicado 23/1/2019 14:18:48 CET

El portaveu del PP en el Senat, Ignacio Cosidó, ha mostrat la seva "sorpresa política" per la decisió del senador balear José Ramón Bauzá de deixar l'escó i el partit per la seva discrepància amb la política lingüística dels seus companys de files, i ha assegurat que el Grup Popular a la Càmera ha estat ferma en la defensa de l'espanyol.

"Hem tingut una posició de màxima claredat", ha dit Cosidó en declaracions a Europa Press. El portaveu ha explicat que ha conversat aquest matí amb Bauzá i li ha mostrat el seu respecte a la decisió, però també ha reivindicat el treball del seu grup a favor del castellà com a llengua en la qual es pugui estudiar a tota Espanya.

De fet, ha recordat una moció en aquest sentit aprovada al setembre pel Ple del Senat a proposta del PP i ha anunciat la presentació d'una proposició de llei per assegurar el dret constitucional a l'ús de l'espanyol a totes les comunitats, el dret dels pares a triar aquesta llengua per a l'educació dels seus fills i el dels ciutadans a emprar-ho en les seves relacions amb les administracions públiques.

"Hi haurà altres motius, que jo respecto, però en cap cas puc admetre que la posició del Grup Popular en el Senat no ha estat de màxima claredat", ha conclòs el portaveu.

NO HAVIA PLANTEJAT LA SEVA DIMISSIÓ

Ignacio Cosidó ha admès que era coneguda la discrepància de Bauzá amb la nova direcció del PP balear i que així ho havia expressat en algunes converses entre tots dos. "Havia mostrat aquesta discrepància, però no havia plantejat la seva intenció de dimitir", ha agregat.

El fins ara senador 'popular' ha informat de la seva decisió als mitjans de comunicació a través d'una carta en la qual acusa el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".

Bauzá és senador autonòmic, triat pel Parlament balear, per la qual cosa el seu càrrec quedava en l'aire amb les eleccions autonòmiques de maig. És el PP balear el que decideix a qui tria com senador en representació de la comunitat autònoma i si li correspon un escó. Balears té dos senadors autonòmics, que fins ara s'han repartit PSOE i PP per ser els grups majoritaris, però està per veure el resultat de maig.

L'expresident de Balears va arribar al Senat en 2015 i en els últims mesos ha mantingut enfrontaments amb la nova direcció del PP autonòmic encapçalada per Biel Company, especialment en assumptes com la política lingüística. Bauzá va ser candidat a les primàries del PP balear de 2017 però va perdre precisament enfront de Company, qui va ser conseller sota el seu mandat i proclamat nou president del PP amb el 71,82 per cent dels vots.