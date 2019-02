Costa assegura que el Govern pot "anar amb el cap ben alt" per les seves polítiques mediambientals

Publicado 1/2/2019 14:12:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha defensat aquest divendres que l'Executiu autonòmic pot "anar amb el cap ben alt" pel que fa a les seves polítiques mediambientals, que "han suposat un avanç en la protecció del territori" a Balears.

Així s'ha expressat Costa durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, en resposta a una pregunta dels mitjans sobre les protestes de la Plataforma Antiautopista.

La portaveu ha expressat "respecte" a la manifestació si bé ha recordat que el Govern ha impulsat mesures com la Llei de Residus i la Llei de Lluita contra el Canvi Climàtic, o l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera, que esperen que sigui aprovada aquest divendres pel Consell de Ministres.

Sobre això últim, Costa ha ressaltat que "serà l'espai marítim protegit més gran del Mediterrani occidental" i que és "una mostra més de l'esperit proteccionista del Govern, combinat amb el Govern d'Espanya, que també va mostrar des del primer moment interès" en l'ampliació.

D'altra banda, preguntada per si la restricció a l'accés de vehicles de Formentera es podria aplicar també a Mallorca, Costa ha raonat que la normativa per a l'illa pitiüsa ha "suscitat ampli consens social i polític" però "no vol dir" que sigui "extrapolable a la resta" d'Illes. "En aquest moment no tenim aquest debat sobre la taula", ha conclòs.