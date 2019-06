Costa demana "no generalitzar" davant els casos de salmonel·la a Manacor i llança un missatge de tranquil·litat

Publicado 7/6/2019 13:01:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern en funcions, Pilar costa, ha demanat aquest divendres "no generalitzar" davant les persones afectades per salmonel·la a Manacor aquest dijous "per presumptament haver ingerit aliments en mal estat" i que van ser traslladades a l'hospital del municipi.

En una roda de premsa posterior al Consell de Govern i preguntada per aquests casos, Costa ha llançat "un missatge de tranquil·litat" i ha reiterat que "és un cas concret" i que Salut pública "analitzarà què ha passat i es prendran les mesures corresponents".