Costa espera la "màxima participació possible" per la "importància del que és juga el Govern d'Espanya"

Publicado 26/4/2019 18:07:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de l'Executiu autonòmic, Pilar Costa, ha manifestat aquest divendres que, de cara a les eleccions generals d'aquest diumenge, espera la "màxima participació possible" per la "importància del que ens juguem al nou Govern d'Espanya".

En la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Costa ha asseverat que "aquest Govern aposta perquè a Espanya hi hagi un govern que tingui en compte a Balears" i que, d'altra banda, "pugui continuar" amb polítiques de "progrés".

En aquest sentit, ha destacat temes com "la igualtat, les energies renovables o la transició energètica", matèries per les quals, tal com ha dit, s'ha apostat aquesta legislatura dins de "Balears".