Costa reitera el "respecte" del Govern cap a les decisions de la Junta Electoral sobre el llaç groc de MÉS

Publicado 29/3/2019 12:59:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha reiterat aquest divendres el "respecte" del Govern cap a les decisions que es prenguin des de la Junta Electoral en relació al llaç groc penjat des de MÉS per Mallorca a les seves balconades del Parlament.

Segons ha explicat en roda de premsa, "sempre que hi ha eleccions i s'entra en un període electoral les regles del joc són les que són i per això està la Junta Electoral, per fer les valoracions pertinents".

Finalment, ha recordat que "en totes les campanyes electorals sempre acaba havent-hi demandes d'un costat i d'un altre i per això està la Junta Electoral".

Cal recordar que el dijous la Junta Electoral Provincial va donar a MÉS i al president del Parlament, Baltasar Picornell, un termini de 24 hores per retirar el llaç groc que penjava a la seva balconada a l'edifici Ramon Llull del Parlament, arran d'una denúncia de Vox.

Per això, la formació ha substituït aquest divendres el llaç groc pel símbol del 'sinsajo' de la saga de ficció 'Els Jocs de la Fam', en el to verd clar corporatiu de la formació.