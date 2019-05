La creació d'empreses baixa un 7 per cent a Balears des de gener respecte a l'any passat

Publicado 17/5/2019 12:01:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

En els primers quatre mesos de 2019 s'han constituït 1.174 empreses a Balears, segons les dades que es desprenen de l'Estudi sobre Demografia Empresarial publicat per Informa D&B, la qual cosa suposa un 7 per cent menys respecte a l'any passat, que se situaven en 1.259.

A l'abril, el nombre de creacions es redueix un 10 per cent a l'arxipèlag, fins a 287, una retallada superior al 3 per cent del conjunt del país.

Per sectors, Construcció i Hostaleria són on més noves empreses neixen aquest mes a Balears, 79 i 47, respectivament.

A més, la inversió de capital a la comunitat balear des de gener cau un 64 per cent, i queda en 47 milions d'euros, gairebé nou d'ells a l'abril.

CATALUNYA, ON MÉS EMPRESES ES CREEN

Les dades acumulades per al conjunt del país pugen un 15 per cent. L'autonomia que més incrementa el nombre de constitucions durant aquests quatre mesos és Catalunya, que afegeix 277 per aconseguir 6.944 en total.

Així i tot, no supera les dades de Madrid, que és la primera, amb 7.983, el 22 per cent del total nacional. Andalusia, d'altra banda, és la tercera comunitat líder en creació d'empreses, amb 5.901 noves empreses, un 2 per cent menys que fa un any.

A l'abril són les mateixes comunitats les que més creacions registren: Madrid 1.957, Catalunya 1.808 i Andalusia 1.414, encara que en aquest mes Catalunya millora les seves xifres, un 2 per cent, mentre que Madrid i Andalusia són les que més contribueixen al descens general mensual amb retallades del 6 per cent i 10 per cent cadascuna.

DADES GENERALS

Durant el primer quadrimestre de l'any s'han registrat 35.799 noves empreses a Espanya, lleugerament per sota, un u per cent, de les 36.121 del mateix període l'any passat. El mes d'abril és el segon mes de l'any en què descendeix el nombre de creacions, un 3 per cent, per a quedar en 8.933.