La creació d'empreses a Balears cau un 12% en els primers tres mesos de 2019, segons Axesor

Publicado 3/4/2019 13:13:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer trimestre de l'any s'ha saldat amb 833 noves societats mercantils creades a Balears, una xifra que es tradueix en un descens del 12,13 respecte al mateix període de 2018 quan es van constituir 948 empreses, d'acord les dades processades pel Gabinet d'Estudis Econòmics de l'Agència de Rating Axesor.

El mes de març va concloure amb 269 altes d'empreses a les Illes, una xifra que és un 24,01 per cent menys que en el mateix mes de l'any passat quan es van crear 354 altes.

Respecte als concursos de creditors, durant el primer trimestre a Balears s'han realitzat un total de 36 concursos, xifra que representa un augment del 300 per cent respecte al mateix període de l'any anterior quan es van realitzar 11 concursos.

Les dades del mes de març indiquen que 7 empreses de Balears han realitzat concursos de creditors, un 75 per cent més respecte al mes de març de 2018, quan se'n van realitzar 4.

DADES NACIONALS

En l'àmbit estatal, l'estudi d'Axesor assenyala que la creació d'empreses ha registrat el pitjor primer trimestre des de l'any 2015, amb 25.996 altes, una caiguda del 3,58% en termes interanuals. El mes de març va concloure a Espanya amb 8.524 altes, una xifra que és un 7,03% menys que en el mateix mes de l'any passat i és el mes de març amb menys empreses donades d'alta des de l'any 2013.

En aquest sentit, l'estudi apunta que el principal responsable de l'ajust que està experimentant l'emprenedoria a Espanya és el sector del comerç, que tanca el període gener-març amb la xifra més baixa per a aquest sector des de 2010 pel que fa al nombre d'empreses creades en el primer trimestre de l'exercici: 5.149 (-7,62%). Així i tot, el sector del comerç segueix sent l'opció favorita dels emprenedors espanyols a l'hora de crear una empresa, ja que representen el 19,8% del total de societats mercantils creades en els tres primers mesos de l'any.

A més del comerç, Axesor ha registrat caigudes en el sector de l'hostaleria, amb una baixada de l'11% en termes interanuals i 2.499 altes; les activitats immobiliàries, que van caure un 3,94% comparades amb 2018, amb 2.389 noves empreses i la indústria manufacturera, fonamental per al sector exterior espanyol, que va experimentar un descens del 7% i es va quedar en 1.594 altes.

CONCENTRACIÓ GEOGRÀFICA

En termes geogràfics, Madrid lidera la creació d'empreses a Espanya, amb 5.810 altes en els tres primers mesos (un 22,34% del total), si bé la xifra suposa un descens del 4,27% comparat amb el mateix període de l'any passat. Catalunya ocupa la segona plaça, amb 4.967 empreses i en aquest cas, sí que es registra un lleuger creixement de l'1,31% interanual. Andalusia és la tercera comunitat per empreses creades, amb 4.357 (-2,48%).

La concentració geogràfica en la creació d'empreses és molt elevada, fins al punt que hi ha set províncies on s'hagin creat més de 500 empreses enguany (Madrid, Barcelona, València, Alacant, Màlaga, Sevilla i Múrcia). La província on menys empreses es van donar d'alta en el primer trimestre de l'any va ser Sòria, amb 21 noves societats.

Respecte als concursos de creditors, la dada és d'un increment del 16,07% en els tres primers mesos de l'any, en comparació del mateix període de l'exercici 2018. Així, entre gener i març es van iniciar 1.199 nous processos formals d'insolvència, la xifra més elevada des de l'any 2015.

En aquest sentit, destaca la rapidesa dels concursos de creditors en la indústria manufacturera, on es van registrar 170 casos en els tres primers mesos de l'any, un augment del 20,57% en termes interanuals, la xifra més elevada en aquest sector i per a aquest

període de temps des de l'any 2015.

Finalment, respecte a regions, Catalunya es consolida com la comunitat autònoma amb més concursos de creditors entre societats mercantils, amb 295 casos en el primer trimestre, un 14,34% més que l'any passat en el mateix període i la xifra més elevada a Catalunya des de l'any 2014. Els concursos també augmenten a Madrid, que va tancar el període amb 217 incidències, un 24% més que en 2018 i la dada més alta des de 2015. Huesca, Teruel i Càceres van ser les úniques províncies que van tancar març sense registrar cap concurs de creditors per part de societats mercantils.