Cremen la 'senyera' de la casa d'un regidor de MÉS a Sencelles i orinen en la seva porta

Publicado 5/8/2019 17:22:13 CET

El regidor de MÉS per Sencelles i Biniali Joan Miquel Chacón amb la seva 'senyera' cremada per un grup d'individus - MÉS PER SENCELLES I BINIALI

PALMA DE MALLORCA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) - Un grup d'individus ha cremat aquest dilluns la 'senyera' que tenia el regidor de MÉS per Sencelles i Biniali Joan Miquel Chacón a la façana de la seva casa i, així mateix, han orinat a la porta. Segons han explicat des del partit en el seu compte de Facebook, els fets han ocorregut a les 02.00 hores de la matinada, quan el grup d'individus s'ha presentat a la casa i ha arrabassat la bandera. El partit ecosobiranista ha transmès "tota la seva solidaritat" i han condemnat aquests fets "intolerables i incívics, que trenquen la convivència del poble". "Esperem, des de l'ajuntament, una forta resposta a aquests fets. Des del nostre grup municipal presentarem en el proper ple una moció de condemna d'aquest atac. Contra el feixisme, ni un pas enrere", han expressat en el seu compte.