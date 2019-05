Crida per Palma proposa limitar la instal·lació de grans superfícies d'alimentació i potenciar els horts urbans

CRIDA PER PALMA

Crida per Palma ha plantejat aquest dimarts, com a propostes electorals per aconseguir la "sobirania alimentària", limitar la instal·lació de grans superfícies d'alimentació i potenciar els horts urbans, entre altres mesures.

Els caps de llista de Crida, Manel Domènech i Laura Dorado, han presentat aquestes propostes en una tertúlia sobre agricultura i sobirania alimentària al Mercat Ecològic de Palma, a la Plaça del Bisbe Berenguer Palou.

Des de Crida consideren que les iniciatives de Cort en matèria de sobirania alimentària són "escasses" i que és necessari "impulsar polítiques encaminades al foment de la biodiversitat, de les varietats locals i de l'agricultura ecològica", així com "apostar per una comercialització i producció de quilòmetre 0 i directa".

Crida per Palma també ha apostat al seu programa electoral per la gestió assembleària dels horts urbans i incentivar la creació de cooperatives agrícoles.