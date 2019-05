Crida per Palma reivindica la peatonalització de tot el centre de Palma

CRIDA PER PALMA

Crida per Palma ha realitzat una acció simbòlica consistent a tallar l'accés dels cotxes al carrer Sant Miquel, en l'encreuament amb Avingudes, per reivindicar la peatonalització de tot el centre històric, incloent tot el casc urbà dins de les Avingudes.

El cap de llista de la formació, Manel Domènech, ha explicat que "pretenen un gir de 180 graus" en el model de mobilitat de Palma i això passa "necessàriament" per la peatonalització de "tota la zona urbana a l'interior d'Avingudes" mentre es potencia "l'accessibilitat del transport públic i les bicicletes".

La candidatura municipalista, que es presenta a l'Ajuntament de Palma, ha realitzat l'acció per mostrar que "hi ha alternatives al model de mobilitat actual" que, tal com critiquen, "té la ciutat desbordada amb retencions i gran quantitat de cotxes, sobretot en els mesos d'estiu".

La número dos, Laura Dorado, ha explicat que la mobilitat ha estat "fins ara la gran assignatura pendent a Palma". "El pacte d'esquerres ha suspès per falta de voluntat política per canviar el model", ha asseverat.

"Fer política posant la vida de les persones al centre significa apostar per un nou model de mobilitat, contemplant tots els trajectes que fan les persones a Ciutat i generar un espai urbà lliure de la brutal congestió dels nostres carrers", ha dit.

Crida per Palma també ha proposat altres mesures com impulsar la creació d'aparcaments a la perifèria, implantar un peatge de congestió a determinats vehicles o reforçar el servei de Bicipalma i ampliar la xarxa de carrils bici.