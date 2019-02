Cs avisa que Es Murterar no complirà les directives europees en 2020 i titlla la situació de "preocupant"

Actualizado 4/2/2019 13:57:58 CET

Cs alerta que els PGE són "irrealitzables" i diu que podrien generar "una fallida" de l'economia

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs en el Parlament balear, Olga Ballester, ha declarat aquest dilluns que el Govern "no ha tingut en compte" que Es Murterar no complirà amb les directives europees en 2020, per la qual cosa "sense generació de renovables", la situació és "preocupant" pel subministrament perquè la Unió Europea "tancarà la central".

Així s'ha expressat Ballester a una roda de premsa en la qual Cs també ha anunciat que recolzarà al ple la proposta del PP sobre els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) perquè entén que són "irrealitzables" i que comportaran un augment del deute que podria generar "una fallida en l'economia de tot l'Estat i per tant, de Balears".

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

En relació a una moció que defensarà Cs aquest dimarts en el ple, Ballester ha mantingut que el Govern està "incomplint" les directrius dels Acords de París respecte a garantir el subministrament i la reconversió laboral del sector en la transició energètica.

La diputada ha criticat que encara que el Govern "va començar a arremangar-se per fer la transició energètica", el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons "ja fa quatre anys dient que es tancarà la meitat d'Es Murterar" però no s'han aconseguit "els 207 megavats en energia renovable".

A més, des de Cs han retret al Govern que "no s'ha preocupat" per invertir a complir amb les directives d'emissions i "si no es fan aquestes inversions" la UE "tancarà la central".

"En 2020 aquests problemes hauran d'estar solucionats", ha avisat Ballester, que ha reclamat una subhasta específica de renovables per a Balears.

PGE

Per la seva banda, el portaveu de Cs, Xavier Pericay, respecte a la proposició no de llei (PNL) presentada pel PP sobre els PGE, ha ressaltat que en la "rebaixa" de les inversions a Balears "hi ha 20 milions menys" per a infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua.

Pericay ha dit que són uns "PGE 'fake'" que "si s'aproven, acabaran generant necessàriament un dèficit que anirà a parar a augmentar el deute d'Espanya".

D'altra banda, respecte a la PNL sobre el Pacte contra la Violència de Gènere, Ballester ha explicat que recolzaran alguns punts si bé han presentat una esmena per rebutjar "qualsevol acord explícit o implícit amb formacions que plantegen la separació d'alguna de les comunitats autònomes de l'Estat , defensen referèndums d'autodeterminació o no condemnen de manera clara la violència terrorista".

Paral·lelament, Pericay ha indicat que encara no hi ha "calendari oficial" per a les primàries del partit per a les eleccions autonòmiques i municipals, si bé seran després de les primàries per a les europees.

Així mateix, a preguntes dels mitjans, el portaveu ha qualificat de "magnífic" que s'hagi premiat una producció d'un mallorquí en els Goya, tot i que ha qüestionat "les declaracions que van fer les persones que van parlar en relació al premi". "La gala dels Goya té un llarg historial de declaracions polítiques i sobreactuacions en l'àmbit polític", ha lamentat Pericay.