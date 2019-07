Cs Balears demana al Govern i a la UIB que els enunciats de les proves d'accés a la universitat siguin bilingües

Publicado 29/7/2019 12:35:39 CET

Guasp creu una "bona notícia per a Balears" l'entrada de Mesquida i Bauzá en el Comitè Executiu del partit

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciutadans (Cs) Patricia Guasp ha presentat aquest dilluns una Proposició No de Llei (PNL), en la qual insta el Govern i a la Universitat de les Illes Balears (UIB) a "garantir l'entrega dels enunciats de les proves d'accés a la universitat, en les dues llengües oficials".

En una roda de premsa a la Cambra balear, Guasp ha detallat que volen que, a partir del proper curs, els enunciats apareguin "en la mateixa fulla" i que, per tant, siguin bilingües. Així mateix, la diputada balear ha assegurat que han rebut les queixes de "molts alumnes" que, segons Cs, s'han sentit "assenyalats i estigmatitzats" amb el model actual, on la sol·licitud per rebre les preguntes en castellà es realitza "a mà alçada i mitjançant una sol·licitud".

A més, la formació sol·licita en aquesta PNL "un sistema d'avaluació homogeni, que garanteixi la igualtat tant en els continguts com en els criteris d'avaluació" per corregir "els desajustaments territorials que existeixen actualment. Guasp ha indicat que l'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir la igualtat d'oportunitats dels estudiants, "resideixin on resideixin".

També demanen al Govern al fet que insti l'Executiu estatal a "harmonitzar les taxes d'aquestes proves d'accés". Segons la diputada, a Espanya existeix un ventall de preus que va des dels 124 als 53 euros.

D'altra banda, Guasp ha recordat que el seu grup parlamentari ha registrat recentment una pregunta per escrit al conseller d'Educació, Martí March, per conèixer la planificació del Govern en l'"eliminació de barracons", en els col·legis de les Illes. En aquest sentit, ha lamentat que el proper curs escolar comenci amb 95 barracons".

De la mateixa manera, la diputada ha recordat que la seva formació ha demanat saber la quantitat exacta que el Govern ha lliurat en subvencions, a la plataforma 'Per la Llengua'. Des de Cs consideren que es tracta d'una entitat que "discrimina les persones que no parlen català.

MESQUIDA I BAUZÁ ENTREN EN EL COMITÈ EXECUTIU DE CS

Finalment i abans de confirmar-se l'entrada del diputat Joan Mesquida i de l'expresident balear José Ramón Bauzá en el Comitè Executiu del partit i en ser preguntada per aquesta possibilitat, la diputada ha declarat que, en cas de confirmar-se, seria una "bona notícia per a Balears" i que es tracta de dues persones amb un "gran bagatge polític". "Tot suma a Cs i estem completament d'acord", ha conclòs.