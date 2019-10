Cs Balears demana a Sánchez que "acati la sentència" i no doni "privilegis" als polítics condemnats pel 'procés'

Publicado 14/10/2019 12:09:22 CET

Guasp demana als partits que "no alimentin el monstre de la desobediència civil"

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, ha demanat aquest dilluns al president del Govern, Pedro Sánchez, que "acati la sentència" del Tribunal Suprem respecte al 'procés' independentista a Catalunya, i que no doni "privilegis" als polítics catalans condemnats.

En una roda de premsa, Guasp ha demanat al president que "aclareixi" si pensa indultar a aquests polítics, i ha reivindicat també que "es reactivi l'euroordre" perquè "encara hi ha sis fugits de la Justícia".

Per Guasp, la sentència confirma que a Espanya "no hi ha presos polítics sinó polítics presos, condemnats per sedició i malversació de fons". "Van posar al nostre país en perill, i això és el que es recull en la sentència del Suprem", ha declarat.

En aquest context, la diputada ha apuntat que per Cs la qualificació dels fets -que finalment ha estat de sedició i no de rebel·lió- "no és el més important", sinó que es constati "que va haver-hi fets violents l'1 d'octubre". Preguntada per si consideren que el referèndum va ser "un cop d'estat", ha respost que "va ser un atac a la democràcia".

A més, la diputada ha reclamat "responsabilitat" als partits perquè "no alimentin el monstre de la desobediència civil". Així, ha cridat la unió i el diàleg entre els partits constitucionalistes". "No podem abandonar Catalunya", ha afegit.

La Sala penal Tribunal Suprem ha condemnat per unanimitat als polítics catalans jutjats pel 'procés' independentista a Catalunya, amb diferents penes de presó. A l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras el condemnen a 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació absoluta per delicte de sedició en concurs medial amb un delicte de malversació de fons públics agreujat a raó de la seva quantia. Pels mateixos delictes el Tribunal ha condemnat als exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa Rors Bassa a les penes de 12 anys de presó i 12 d'inhabilitació absoluta.

CREMA D'UNA BANDERA ESPANYOLA EL 12-O A MALLORCA

D'altra banda, Cs Balears ha modificat una de les seves preguntes del ple d'aquest dimarts per interrogar al Govern sobre la seva postura respecte a la crema d'una bandera espanyola en el Festival MUR aquest dissabte.

Guasp ha recordat que aquest festival "comptava amb una subvenció del Govern", per la qual cosa ha lamentat que el logo de l'Executiu aparegués en el cartell, que contenia "un lema de suport als polítics catalans", i per tant, "en contra del sistema judicial", segons la diputada.

"Demanem al Govern que condemni aquests fets", ha reivindicat la diputada, que ha recordat que Cs va presentar una Proposició No de Llei, que va ser rebutjada, instant a "eliminar subvencions a entitats de propaganda independentista".

La iniciativa incloïa entre els exemples precisament l'organització d'aquest festival, que va tenir lloc a Felanitx i en el qual apareixia Valtonyc com a cap de cartell. Van votar a favor Cs, PP i Vox i en contra PSIB, MÉS i Unides Podem.