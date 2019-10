Cs Balears manté a Mesquida com a candidat al Congrés i incorpora a Beatriz Medina com a aspirant al Senat

Publicado 8/10/2019 12:29:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Balears ha presentat aquest dimarts les seves candidatures per a les eleccions del proper 10 de novembre, amb Joan Mesquida i Patricia Guasp com a caps de llista al Congrés, i Beatriz Medina com a candidata al Senat per Mallorca.

D'aquesta manera, Mesquida repeteix com a cap de llista al Congrés, si bé la llista incorpora a l'actual portaveu adjunta de Cs en el Parlament balear, Patricia Guasp, com a nombre dos, substituint així en les llistes a Fernando Navarro, exdiputat del partit durant la passada legislatura.

Completen la llista de Cs Balears al Congrés, Rosalía Moreno, Blanca López, Miguel Busquets, Carmen Rosario Botó, Juan Canals i Ignacio Gómez.

Pel que fa a les candidatures al Senat, a Mallorca no repeteix com a candidat Pedro Ribas, sinó que aquesta candidatura l'encapçala Beatriz Medina Muñoz-Torrero i Ángel Hoyos, Gaël Aline Thyus apareixen com a suplents.

També han canviat les candidatures a les altres illes. Així, a Eivissa la candidata és Johanna Alejandra Gálmez (amb Eva Ruiz i Juan Manuel Gil com a suplents); i a Menorca el candidat és Jorge de Diego Capellán (Sara Alcina i José Manuel Morales, com a suplents).