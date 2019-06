Cs critica que els hagin col·locat al "galliner" del Parlament i demanen estar al centre de l'hemicicle

Publicado 26/6/2019 12:50:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos (Cs) al Parlament, Patricia Guasp, ha criticat que hagin col·locat la formació en el "galliner" de la Càmera, just darrere del grup parlamentari 'popular', i han demanat que se situï a la formació "al centre" de l'hemicicle, que és "just el que representa el partit".

Preguntada en declaracions als mitjans després de la primera sessió d'investidura de la Presidència del Govern, Guasp ha explicat que van expressar verbalment "el seu malestar i queixa" a l'última Junta de Portaveus i també l'hi van traslladar personalment al president del Parlament, Vicenç Thomàs.

"Hem d'estar al centre, representem el centre i la moderació d'un partit liberal i farem tot el possible per poder canviar-nos d'ubicació. No pot tenir preferència un partit com El PI", ha criticat.