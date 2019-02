Cs critica la possible subhasta de Son Busquets i insta Cort a reconèixer a Guaidó com a president de Veneçuela

Publicado 31/1/2019 18:39:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Cs Palma, Josep Lluis Bauzá, ha criticat l'alcalde de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, per les declaracions en les quals "confirma que els terrenys de Son Busquets podrien sortir a subhasta" i ha instat a Cort a reconèixer Juan Guaidó com a "president legítim de Veneçuela".

En un comunicat difós aquest dijous, Bauzá ha manifestat que el Consistori palmesà "ven projectes, es van al lloc a fer-se fotos, presenten els plànols i després de tot el 'xou' comencen a reconèixer que no depèn d'ells". "No tenen ni sortida ni termini per fer res a Son Busquets abans d'acabar la legislatura", ha afegit.

A més, el portaveu ha instat l'Ajuntament a reconèixer "com a president legítim de Veneçuela a Juan Guaidó" i ha celebrat l'aprovació de les propostes perquè Cort ofereixi "tota la seva solidaritat al poble veneçolà".

D'altra banda, des de Cs Palma han titllat de "nyap" la modificació del protocol del Passeig Marítim i el regidor de Cs Palma, Pedro Ribas, ha indicat que la seva formació "vol que es faci la reforma del Passeig Marítim, però no es pot fer fallida a tots els procediments només per fer-ho a corre-cuita".

Finalment, el regidor de Cs ha censurat l'actitud dels regidors d'Urbanisme, José Hila, i de Cultura, Llorenç Carrió, en negar-se "a realitzar un homenatge a les víctimes civils" de la Guerra Civil. "L'Ajuntament considera que existeixen víctimes de primera i víctimes de segona en el conflicte de la Guerra Civil", ha resolt.