Cs demana al Govern que financi el fàrmac Orkambi per "allargar la vida" dels pacients de fibrosis quística

Publicado 18/3/2019 13:42:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs en el Parlament Olga Ballester ha assenyalat que en el ple del dimarts la seva formació demanarà a la consellera de Salut, Patricia Gómez, que el Govern financi el fàrmac Orkambi per "allargar la vida" dels pacients de fibrosi quística, "com ja fa Canàries".

"Aquest tractament existeix des de fa tres anys i suposa millores espectaculars en les condicions de vida d'aquests pacients. El Govern d'Espanya ha dit que no ho finançarà però hi ha comunitats que sí ho finançaran, com és Canàries", ha explicat en roda de premsa.

D'altra banda, ha insistit que si Cs aconsegueix governar derogarà el Decret 87/2006 de 6 d'octubre, de provisió de Prefectures de caràcter assistencial del Servei de Salut de Balears, amb l'objectiu d'evitar les "ditades" del PSOE.

En aquesta línia, ha criticat que durant aquesta legislatura hi hagi hagut "molts problemes" com a conseqüència d'"aquesta ditada" i ha explicat que "existeixen problemes i molt greus", com que "ara el Servei de Nefrologia de l'Hospital de Son Espases estigui sense prefectura de servei amb dos professionals enfrontats".