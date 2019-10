Cs diu que la tornada de l'ITS anunciat pel Govern per pal·liar la fallida de Thomas Cook "fa aigües" legalment

Publicado 7/10/2019 14:21:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, ha indicat que des de la seva formació demanaran al conseller de Model Econòmic, Turisme i Ocupació, Iago Negueruela, que detalli "com articularan la tornada de la recaptació" de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) als hotelers afectats per la fallida de Thomas Cook anunciat pel Govern, afegint que "legalment fa aigües per tots els costats".

Negueruela compareixerà aquest dijous, a iniciativa pròpia, en la Comissió de Turisme i Treball per donar compte del paquet de mesures que està duent a terme el Govern per pal·liar els efectes de la fallida de Thomas Cook a les Illes.

Així s'ha expressat Guasp en una roda de premsa celebrada aquest dilluns en el Parlament, en la qual també ha indicat que consideren que l'ITS s'ha convertit en un calaix de sastre", en comptes de ser un imposat finalista en benefici del medi ambient, tal com va ser concebut a l'origen.

A més, des de Cs han introduït una pregunta d'urgència per al ple del Parlament que se celebrarà aquest dimarts, per conèixer les mesures que pensa engegar el Govern de Balears per fer front a l'increment del 25 per cent dels aranzels, anunciat per part dels Estats Units.

Així mateix, ha recordat que aquesta pujada afectarà els productes agroalimentaris procedents de la Unió Europea a partir del 18 d'octubre, i a Balears, especialment, al formatge menorquí, "el primer mercat del qual d'explotació és els Estats Units", ha afegit Guasp.

D'altra banda, Cs també ha assenyalat que, respecte a la compareixença de la consellera d'Hisenda del Govern, Rosario Sánchez, en el ple d'aquest dimarts, expressaran la seva "preocupació" per la reducció del sostre de despesa als pressupostos de 2020 en 50 milions d'euros, concretament, "per saber com influirà als pressupostos de la Comunitat", afegint que els preocupa que "aquestes retallades afectin els serveis essencials".

En aquest sentit, la representant de ciutadans ha afegit que segueixen sense saber "d'on retallaran", alhora que ha lamentat que el Govern "estigui treballant en uns pressupostos ficticis" per 2020, "comptant amb partides d'ingressos que no se sap si arribaran".

Així, ha sentenciat que des de Cs feia mesos que alertaven que l'administració autonòmica hauria de retallar i ha recordat que ells ja van proposar una auditoria integral als comptes del Govern.

D'altra banda, preguntaran al conseller d'Educació, Martí March, si considera suficient el finançament que rep la Universitat de les Illes Balears (UIB), al·legant que aquesta institució està "infrafinançada", respecte a les universitats d'altres comunitats autònomes. En aquest sentit, Guasp ha assenyalat que a Balears es destinen 5.400 euros per alumne, quan la mitjana espanyola està en 7.000 euros per alumne.

Finalment, el Grup Parlamentari de Ciutadans preguntarà també, durant el ple de la institució autonòmica d'aquest dimarts, per l'estat dels projectes de relatius als aqüífers de Menorca, finançats amb "la mal anomenada ecotaxa", ha etzibat Patricia Guasp.