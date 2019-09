Cs exigeix a Armengol que "assumeixi la seva responsabilitat per la situació econòmica"

Publicado 16/9/2019 11:38:15 CET

Demanen la compareixença parlamentària de Rosario Sánchez

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu i diputat de Ciutadans, Marc Pérez-Ribas, ha exigit aquest dilluns a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "respostes i que assumeixi la seva responsabilitat" per la situació econòmica a la qual ha "abocat" a la comunitat.

Així s'ha pronunciat durant una roda de premsa en la qual ha indicat que la compareixença parlamentària de la presidenta d'aquest dimarts és "un gest de cara a la galeria". "Estem immersos en una situació econòmica que ens preocupa, com a tota la ciutadania, i des del nostre grup parlamentari exigirem respostes a Armengol i, sobretot, responsabilitats, ja que la seva gestió ha estat sense cap dubte, la que ens ha abocat a aquesta situació d'incertesa", ha declarat.

Pérez-Ribas ha declarat que el pressupost de 2019 va ser "clarament electoralista" i ha indicat que, "davant la falta de transparència del Pacte de Retrocés, des de Cs hem sol·licitat amb caràcter d'urgència, la compareixença de la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, perquè expliqui els detalls del Pla d'Ajust que la ministra Montero ha sol·licitat a les Comunitats Autònomes que no compliran l'objectiu de dèficit".

Segons Cs, és "inaudit" que encara es desconegui "d'on va a retallar l'Executiu i que la consellera només hagi manifestat, fins avui, que està treballant en uns pressupostos de 2020, prudents".

D'altra banda, ha explicat que en el ple d'aquest dimarts realitzarà una pregunta de control al Govern sobre quins beneficis fiscals a emprenedors i autònoms té previst impulsar l'Executiu durant aquesta legislatura en considerar que "els emprenedors i els autònoms són els grans oblidats d'aquest Govern".

A més, el diputat per Menorca, Jesús Méndez, preguntarà sobre quins mitjans de transport i quines mesures de seguretat estan previstes per a la conducció del gas a Menorca, per al servei de la central elèctrica de Maó. Mentre, la diputada Patricia Guasp, responsable de la comissió d'Educació, preguntarà sobre l'inici del curs.