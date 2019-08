Cs insta al Govern a fer una auditoria de la despesa de l'administració per eliminar duplicitats i evitar retallades

Publicado 5/8/2019 12:44:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Ag. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Ciutadans (Cs) Balears, Patricia Guasp, ha registrat aquest dilluns una Proposició No de Llei (PNL) en la qual insten al Govern a realitzar una auditoria integral de tota la despesa de la institució, com a eina per "eliminar duplicitats i despesa supèrflua", davant l'ajust que el Govern ha demanat a la Comunitat.

En una roda de premsa al Parlament, Guasp ha suggerit que l'auditoria l'elabori l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) i que avaluï tant la situació econòmica del Govern i de tot el sector públic instrumental, com la seva operativitat i funcionalitat, per detectar possibles despeses innecessàries i amb l'objectiu de "evitar possibles retallades en sectors com la sanitat".