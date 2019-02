Cs Palma demana la dimissió de Noguera perquè "la prevaricació és un fet molt greu"

Publicado 15/2/2019 13:43:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs Palma, Josep Lluís Bauzá, ha demanat aquest divendres la dimissió de l'alcalde del municipi, Antoni Noguera, perquè "la prevaricació és un fet molt greu" i, així mateix, ha reclamat que "no es comencin a fer manifestacions per a dir que la prevaricació no és corrupció", davant la seva imputació en la recerca d'aquest delicte per la prohibició del lloguer d'habitatges turístics a Palma.

En declaracions als mitjans, Bauzá ha apuntat que dimitir és "el que li correspon, tal com marquen els seus estatuts" i ha criticat que "no es pot prendre una decisió d'aquest total en contra d'una part de la població, no es pot modificar el tema del lloguer, quan a més continua i no s'ha solucionat res".

"Estem cada dia parlant del mateix, amb els informes que van presentar, basats en xifres de 2001, sobre els que ja teníem seriosos dubtes que fossin objectius, se suposa que el Tribunal ja preguntarà com es van demanar i de quina manera", ha apuntat Bauzá.

A més, ha defensat que el seu partit no pot equivocar-se amb aquest tema "de fer una cosa o una altra", ha detallat que "no tenen aquests problemes d'abstenir-se o votar a favor o en contra" perquè "sempre han votat el mateix" i ha conclòs que "davant d'això hi ha un dret que és el de la propietat que aquí no es respecta".