Cs Palma reclama vehicles per a la Policia Comunitària

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Ciutandans (Cs) Palma ha presentat una proposició d'urgència al proper ple de l'Ajuntament per reclamar que es doti de vehicles al grup de la Policia Comunitària, que forma part del cos de la Policia Local.

El portaveu del grup, Josep Lluís Bauzá, ha explicat en un comunicat que han tingut coneixement que "nombrosos agents" no disposen de vehicles per desplaçar-se fins al lloc de les seves actuacions professionals, ja que "els tallers es troben tancats" i, per tant, no es poden reparar les motocicletes i resta de vehicles avariats.

Segons Bauzá, es tracta d'una qüestió de prioritat, com és l'ordenació del trànsit a l'entrada i sortida de col·legis, així com el control del barri i la comunicació amb els veïns". Per això, ha demanat a Cort que "faci una millor gestió dels seus recursos per dotar de vehicles als professionals".

En aquest sentit, ha considerat que "hauria d'aparèixer com a qüestió fonamental, en la gestió de recursos econòmics, els destinats fonamentalment a la cobertura dels serveis que demanden els ciutadans, com són, en aquest cas, els de trànsit i proximitat".

Finalment, Bauzá ha demanat a l'Ajuntament que "es doti, de manera urgent, de mitjans a fi de procedir al normal funcionament dels tallers de la Policia Local perquè es reparin els vehicles avariats".