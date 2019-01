Cs presenta una esmena de totalitat a la Llei del patrimoni immaterial, que veu "al servei del pancatalanismo"

Publicado 28/1/2019 12:43:24 CET

Cs ha presentat una esmena a la totalitat al Projecte de Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de Balears plantejat pel Govern, perquè considera que té "un propòsit intervencionista al servei del pancatalanisme".

Així ho ha anunciat aquest dilluns la diputada de Cs Olga Ballester, que ha mantingut que la llei "respon inequívocament a un interès d'una part minoritària de la societat que pretén servir-se de la cultura popular i les tradicions per a una construcció nacional".

En concret, des de Cs han criticat que el text legal contingui esments a una "identitat nacional dels pobles de Balears", que "passi de puntetes" sobre les modalitats lingüístiques pròpies de cada illa, i que es proposi una "interrelació solament amb els territoris de parla catalana" a l'apartat de foment exterior.

Per això, la diputada ha denunciat que "de nou, mitjançant una llei es vol deixar oberta la porta al foment del pancatalanisme amb diners públics". "Ens sembla molt incorrecte que, en una Llei que el que pretén és preservar el nostre patrimoni cultural immaterial, s'introdueixin tots aquests aspectes polítics que el que fan és polititzar la cultura i allunyar-la de tots els ciutadans", ha protestat Ballester.

Així, la diputada ha alertat que "quan un grup minoritari s'agencia d'aquest patrimoni" s'exclou a la majoria dels ciutadans" de "la cultura i les tradicions".

D'altra banda, Ballester ha criticat el "macrople" que se celebrarà aquest dimarts amb l'aprovació de sis lleis "a causa d'un Govern que s'ha dormit aquests tres anys" i ara arriba "el final de la legislatura trepitjant-li els talons". "Sembla que no estiguin molt convençuts que segueixin governant", ha postil·lat.

Finalment, en resposta a una pregunta dels mitjans sobre les previsions d'arribada de turistes a Balears, Ballester ha incidit que actualment hi ha un "procés d'incertesa", i ha afirmat que han estat "quatre anys molt difícils per a tot el sector perquè s'han posat moltes traves a la inversió". Per això, la diputada veu "normal" que hi hagi "preocupació", i ha confiat que "vengui una millor legislatura per al turisme, perquè aquesta ha estat nefasta".