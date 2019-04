Cs proposa xecs formació per als aturats de llarga durada

Publicado 15/4/2019 17:07:50 CET

"Cs va aconseguir l'exempció de l'IRPF a totes les persones amb una renda inferior a 14.000 euros anuals"

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista al Senat per Ciudadanos (Cs) Balears, Pedro Ribas, ha visitat aquest dilluns Son Gotleu, on ha explicat les mesures de la formació per a les rendes baixes. Entre elles ha destacat els xecs formació per als aturats de llarga durada.

Davant els mitjans, Ribas ha recordat que "la crisi del 2008 va afectar especialment a les rendes més baixes i als joves". "Hem de tenir en compte que més d'un 50% dels joves espanyols menors de 25 anys es troben en situació d'atur, i hem de prendre mesures per millorar les condicions en l'accés a l'ocupació", ha indicat.

En aquest sentit, el candidat ha assenyalat que Cs proposa que "els aturats de llarga durada comptin amb un xec formació". "Amb aquest xec, podran decidir a quins cursos volen accedir per formar-se i aconseguir una ocupació més fàcilment", ha dit.

Així mateix, Ribas ha assegurat que el seu partit "està compromès amb donar-li ajudes als que més ho necessiten, i per això, aconseguim que s'aprovés als Pressupostos Generals del 2018 una exempció de l'IRPF a totes les persones amb una renda inferior als 14.000 euros".

"Amb aquesta mesura també s'han vist beneficiats més d'un milió de jubilats, que disposen cada mes de 60 euros més en la seva butxaca", ha afegit.

El candidat a la Cambra alta ha manifestat que a Cs estan "preocupats amb la pobresa energètica" i per això presenten en el seu programa "una rebaixa del 30% en el rebut de la llum per intentar pal·liar el dany a tantes famílies que han provocat el PP i el PSOE per la seva mala gestió amb les elèctriques".