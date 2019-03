Cs Santa Eulària critica que Educació ampliï el CP Sant Carlos en lloc de construir un nou centre

Publicado 27/3/2019 11:27:19 CET

EIVISSA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Santa Eulària ha mostrat la seva preocupació per l'ampliació projectada en el Col·legi Públic de Sant Carlos d'Eivissa i que Educació opti per aquesta obra en comptes de construir un nou centre.

Segons han explicat en un comunicat, la Conselleria d'Educació va a licitar pròximament les obres. El coordinador de l'agrupació, José Félix Navarro, ha considerat que "davant el greu problema de saturació que existeix, on hi ha classes que s'imparteixen en barracons prefabricats, no pot ser que Educació desestimi valorar la construcció d'un nou centre en un altre lloc, en comptes de duplicar i massificar el de Sant Carlos".

Segons Navarro, han presentat el projecte d'ampliació "sense tenir en compte les consideracions i propostes de millores transmeses pel claustre de professors i pares, ni les seves queixes perquè no hi haurà ni despatxos ni oficines perquè puguin treballar els docents. Tampoc hauria previst un gimnàs, ni un lloc extra de magatzematge per a material escolar".

El coordinador ha assenyalat que la Conselleria d'Educació ha pres solucions 'de curt plaç' que l'única cosa que fan és "posar pegats a un problema", quan el "més adequat" seria la construcció d'un centre de primària en Es Canar.

Així mateix, una altra de les queixes que els pares han fet arribar a Cs és l'anul·lació de les classes setmanals de natació dels alumnes del CEIP en la piscina pública per falta de personal.