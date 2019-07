Cursach, condemnat a pagar una multa de 9.000 euros per insultar el jutge Manuel Penalva

Publicado 11/7/2019 19:56:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresari Bartolomé Cursach ha estat condemnat pel Jutjat penal número 4 de Palma a pagar una multa de 9.000 euros per insultar el jutge Manuel Penalva quan va sortir de presó.

La sentència declara provat que Cursach va cridar tres vegades 'subnormal' al jutge, quan l'empresari comentava una entrevista de ràdio en la qual el magistrat, ja apartat de la causa, havia expressat la seva preocupació per la indefensió dels testimonis protegits. Aquest episodi va tenir lloc a l'abril de 2018, quan Cursach va sortir de la presó després de pagar una fiança milionària, i va acudir al Jutjat a lliurar el seu passaport.

La sentència considera que la multa és adequada a l'alt poder adquisitiu de l'empresari, propietari del Grup Cursach, i entén que va insultar el magistrat per la seva condició de jutge, i no per assumptes particulars. A més, el Jutjat també aprecia el dany moral al jutge per la transcendència pública d'aquest assumpte.

Cal ressaltar que Penalva, titular del Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, va ser el jutge que va enviar a Cursach a presó acusat de 16 delictes. Va estar més d'un any a la presó.

A la seva declaració en el judici ràpid que es va celebrar la setmana passada, Cursach va negar els insults i va assegurar que "mai no usa" l'expressió 'subnormal' per respecte a uns amics i perquè la considera de "molt mal gust".