Daniel Puig tornarà a ser el director artístic de la Cavalcada dels Reis Mags de Palma

Publicado 16/9/2019 11:26:20 CET

Cartell Cavalcada dels Reis Mags 2019 - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha informat aquest dilluns que Daniel Puig repetirà com a director artístic de la Cavalcada dels Reis Mags de Palma, ja que s'ha adjudicat el disseny creatiu i la direcció artística a l'oferta de l'empresa Experipity, SL, per un import de 16.940 euros, la mateixa quantia que el passat any.

Així ha informat Cort en un comunicat en el qual detalla també que Antoni Xavier Munar s'encarregarà dels aspectes tècnics de l'esdeveniment. La desfilada de 2020 serà la segona en la qual Puig es fa càrrec com a director artístic després que la seva proposta ja resultés escollida l'any passat.

La cavalcada de 2020 continuarà amb la temàtica 'les flors i les plantes' establerta en els plecs dels anys 2018, 2019 i 2020. Per a l'edició d'aquest any es proposa una reestructuració de les flors i els fruits per dedicar-la a les quatre estacions.

El plec de preinscripcions tècniques per a la contractació preveu la reutilització del 80 per cent dels elements presents en la cavalcada de 2019. La direcció artística es farà càrrec del disseny del 20 per cent restant d'elements nous lloc que aquest any es crearan tres noves carrosses i el vestuari de les tres noves comparses.

El grup Trui serà l'encarregat de produir la cavalcada, d'acord amb el vigent contracte de servei de producció artística, tècnica, de gestió i participació per als anys 2018, 2019 i 2020.