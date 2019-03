El Debat de Política General del Consell de Mallorca arrenca aquest dimecres amb la intervenció d'Ensenyat

Publicado 26/3/2019 18:43:13 CET

Es durà a terme mitjançant dues jornades, el dimecres 27 i el dijous 28

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El Debat de Política General de Consell de Mallorca, que se celebra una vegada a l'any, arrenca aquest dimecres a les 11.00 hores amb la intervenció --sense límit de temps-- del president de la institució insular, Miquel Ensenyat, que farà un repàs del mandat sobre "el què varen trobar i el que deixarán" a la institució i, en aquest sentit, analitzarà l'actualitat social, política, econòmica i ambiental de Mallorca.

Segons l'ordre del dia, la jornada es durà a terme en la sessió de plens de la seu del Consell i, en primer lloc, la consellera electa del PP Maria Magdalena García Gual prendrà possessió --en substitució d'Esperanza Català-- per després donar pas al Debat de Política General, on el vicepresident de la institució, Francesc Miralles, actuarà com a moderador.

L'endemà, a les 9.30 serà el torn dels portaveus dels partits amb representació en el Consell, que podran qüestionar la gestió de la institució en aquest mandat amb un temps màxim de 30 minuts per cada partit.

Les intervencions seguiran l'ordre de PP, El PI, Cs, PSOE, MÉS per Mallorca i Podem, a les que els hi respondrà Ensenyat i, després, es permetran rèpliques dels grups de l'oposició amb una durada màxima de 15 minuts per partit. Finalment, Ensenyat serà l'encarregat de donar una segona resposta i tancar el debat.

Cal recordar que la Junta Electoral Provincial de Balears va autoritzar divendres passat el Debat, malgrat la denúncia del PI, que havia sol·licitat la prohibició de l'acte davant de l'òrgan autonòmic per considerar que infringia l'art.50 de la Llei de Règim Electoral General.