Declarades d'Interès Autonòmic les obres per constuir la piscina científica del projecte 'Aqualab' a la UIB

Publicado 29/3/2019 14:09:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat declarar inversió d'interès autonòmic tres intervencions de millora a diferents llocs de la Universitat de les Illes Balears (UIB), concretament la construcció d'una piscina científica, les obres de reforç de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i, finalment, les obres de canalització de conques del campus.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, tenint en compte que els tres projectes es consideren de màxim interès general per a la població, i amb la finalitat de donar-los el major impuls possible, el més adequat és declarar inversions d'interès autonòmic les tres obres previstes al campus de la UIB.

El projecte 'Aqualab' consisteix en la construcció d'un centre d'experimentació i validació de tecnologies enfocades a resoldre problemes higiènics de gestió d'aigües d'esbarjo, concretament, una piscina científica al campus.

El cost previst de la inversió, calculat a partir de l'avantprojecte o projecte bàsic de la piscina científica, és de 1.092.838,66 euros, i el termini d'execució del projecte és de 18 mesos.

Els objectius principals del projecte de construcció de la piscina científica són: aconseguir un estalvi d'aigua en un entorn de piscina i balneari, analitzar com es pot reutilitzar l'aigua que no es pot estalviar, validar tecnologia innovadora en tot el que fa referència a la gestió de piscines i balnearis i afavorir la transferència de tecnologia a piscines i balnearis i, per tant, en hotels.

Aquesta infraestructura es dedicarà, amb un cost molt baix de manteniment, a la investigació, al desenvolupament i a la innovació tecnològica en un àrea fonamental per a la sostenibilitat de Balears com és l'aigua.

D'altra banda, l'any 2002 es va posar en funcionament l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos per acollir els estudis de Dret i Economia. Amb el temps, s'han detectat certes deformacions i deficiències, de manera que és necessari actuar amb urgència sobre el segellat de les juntes de dilatació de l'edifici, tant a forjats com a les parets de divisió entre passadissos i aules.

La valoració econòmica per dur a terme l'obra de reparació de les lesions observades a l'edifici ascendeix a un import total de 382.613,18 euros, més altres despeses, com la de redacció del corresponent projecte.

Finalment, al març de 2017 es va presentar el projecte de canalització de conques naturals del campus de la UIB, que pretén solucionar el problema d'inundabilitat del campus.

Es pretén complementar aquest projecte amb la instal·lació d'elements que permetin reutilitzar les aigües d'avinguda i que, alhora, incrementin l'eficiència i l'eficàcia del sistema, a més d'adequar la integració en el projecte de SmartPark de la UIB.

El termini d'execució de les obres previstes no ha de ser superior a vuit mesos i el pressupost màxim per executar-les és de 836.431,16 euros.

La infraestructura consistirà en les obres necessàries per donar compliment a l'Acord de la Comissió de Medi Ambient de Balears (Cmaib). Per això, es preveu construir una canonada i un canal de desguàs des de la zona de Ca López fins a la depressió de la zona humida.

Aquesta instal·lació permetrà, una vegada que Emaya ho autoritzi, la connexió amb la sèquia de Bouvy, que també es podrà utilitzar com a desguàs. A més, es preveu instal·lar un tanc de tempesta que permeti, d'una banda, laminar el flux i, per una altra, fer possible la reutilització de les aigües.