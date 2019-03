Declarat d'Interès Autonòmic l'edifici interdepartamental de Ciències de la Salut de la UIB

Publicado 29/3/2019 13:49:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat declarar Inversió d'Interès Autonòmic la construcció de l'edifici interdepartamental de Ciències de la Salut al campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, l'article 7 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de Balears, estableix que un equipament públic d'ús educatiu es considera com una inversió d'interès autonòmic quan així ho declari expressament el Consell de Govern.

La UIB va sol·licitar la construcció i l'equipament d'un edifici interdepartamental de ciències de la salut que donés resposta a les necessitats d'espai del campus per als estudis de Fisioteràpia, Infermeria, Medicina i Psicologia. Per aquest motiu, el dia 8 de novembre de 2018 el Govern i la UIB van subscriure un conveni per donar suport a aquest projecte.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida al Programa Operatiu del FEDER de Balears per al període 2014-2020.

D'aquesta actuació es beneficiaran, fonamentalment, els alumnes de la UIB i, de forma general, tota la població de la regió. Es planteja la construcció d'un edifici de 6.277,22 metres quadrats repartits en tres plantes: planta baixa, planta primera i planta segona.

L'edifici projectat se situarà a la parcel·la on actualment es troba l'aulari prefabricat, davant de l'edifici Anselm Turmeda. Es tracta de la zona 3, parcel·la 3.10, del Pla Especial de 1987 de la UIB.

La superfície de la parcel·la és de 24.800 metres quadrats i té una edificabilitat de 21.200 metres quadrats, 2.847,55 dels quals ja estan construïts, que són els que corresponen a l'edifici Beatriu de Pinós.

La superfície del nou edifici interdepartamental serà de 6.277,22 metres quadrats. Així, l'edificabilitat consumida en el total de la parcel·la serà de 9.124,77 metres quadrats, molt lluny de la màxima permesa.

El 18 de desembre de 2018 la UIB va adjudicar el projecte, que té un termini previst per a l'execució de setze mesos i un pressupost màxim de 6.900.000 euros.