Delegació de Govern i Policia Nacional creen un pla de descongestió per al servei d'Estrangeria a Mallorca

Publicado 21/10/2019 16:50:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern central i la Prefectura Superior de la Policia Nacional a Balears han desenvolupat un pla per descongestionar el sistema de cites prèvies d'Estrangeria a Mallorca i abordar així el col·lapse que sofreix actualment aquest servei.

Segons ha detallat Delegació en un comunicat, ambdues institucions han acordat una sèrie de mesures per atendre a un major nombre de persones i minimitzar el percentatge de cites que queden sense atendre.

D'aquesta manera, es dotarà de més personal a l'oficina única d'Estrangeria de la Policia Nacional, on destacarà la incorporació de tres persones que es dedicaran a atendre als ciutadans del Regne Unit per regularitzar la seva situació després de l'entrada en vigor del Brexit.

A més, també es limitarà a un el nombre de cites que pot sol·licitar una persona a través del seu ordinador, per evitar que els sol·licitants puguin bloquejar més d'una cita. Actualment, el 25 per cent de les cites es perden per culpa d'aquest absentisme.

En relació a l'oficina d'Estrangeria de la Delegació ja s'han incorporat quatre persones a l'oficina de Palma, una a la d'Eivissa i una altra a la Direcció Insular de Menorca per atendre als ciutadans del Regne Unit.

L'Oficina única d'Estrangeria de la Policia Nacional ha habilitat 3.000 cites prèvies el mes d'octubre i informa entre 1000 i 1500 persones al dia.

De manera presencial, l'Oficina d'Estrangeria de la Delegació tramita, entre altres, la sol·licitud de targeta de residència familiar per a ciutadans de la Unió Europea i per als extracomunitaris, les autoritzacions i renovacions de residència temporal, reagrupacions familiars, expulsions i devolucions.

Les responsables de les oficines d'Estrangeria de la Delegació del Govern, Deborah Álvarez, i de la Policia Nacional, Esther Ribas, s'han reunit aquest dilluns amb el delegat en funcions, Ramon Morey, la directora de l'àrea de Treball i Immigració, María Alarcos, el cap superior de Policia Nacional a Balears, Gonzalo Espino, el cap de la Brigada d'Estrangeria d'aquest cos armat, Rafael Cladera, i el secretari general de la Prefectura Superior, José Vicente Fernández.