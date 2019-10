El delegat del Govern rebutja comparèixer davant el Parlament per la taxa de criminalitat per una qüestió competencial

Publicado 8/10/2019 17:56:56 CET

Cs, que va sol·licitar la compareixença, apel·la "a la transparència i coordinació" de les institucions

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern en funcions, Ramón Morey, ha rebutjat comparèixer aquest dimecres davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament per informar sobre la taxa de criminalitat al·legant que l'objecte de la compareixença es refereix a "una competència exclusiva de l'Estat" aliena a les competències autonòmiques.

La compareixença estava convocada per aquest dimecres a les 10.30 hores i va ser sol·licitada per Ciudadanos. No obstant això, la Delegació del Govern ha registrat aquest dimarts un escrit en el Parlament, dirigit el president, Vicenç Thomàs, en el qual explica els motius per no acudir a la Comissió, al·legant que la sol·licitud no s'ajusta a la normativa vigent.

En l'escrit, recollit per Europa Press, Morey recorda que el Consell d'Estat "ja es va pronunciar i va entendre que el control parlamentari de les Assemblees Legislatives de les Comunitats autònomes ha de circumscriure's a l'actuació dels òrgans i autoritats de la pròpia Comunitat Autònoma", i que, per tant, no pot abastar els òrgans de l'Administració de l'Estat.

Així, conclou que els funcionaris i autoritats de l'Administració General "no estan obligats a comparèixer" davant les comissions dels parlaments autonòmics. "Em veig en l'obligació de comunicar-li que aquesta petició de compareixença no podrà ser atesa", indica.

DADES SOBRE CRIMINALITAT

Cs havia sol·licitat la compareixença de Morey per "aclarir" les dades sobre criminalitat a Balears, segons va informar al setembre la portaveu adjunta de Ciudadanos (Cs) en el Parlament balear, Patricia Guasp.

Les dades publicades pel Ministeri d'Interior situaven les Illes com la comunitat amb major taxa de criminalitat a Espanya en els últims dotze mesos. La Delegació del Govern va matisar que aquestes dades es calculen sobre la població censada i no tenen en compte la població flotant, per la qual cosa si es tingués en compte aquesta variable, la taxa passaria de 68,4 infraccions per cada 1.000 habitants a 51,6, una xifra inferior (16,8 punts menys).

Des de Cs han criticat que encara que el delegat "no té l'obligació taxativa de comparèixer", el Reglament del Parlament preveu la possibilitat de sol·licitar aquesta compareixença, i ha apel·lat "a la transparència i coordinació" de les institucions.

A més, Cs ha recordat que els socialistes van votar en contra de la sol·licitud de compareixença en la Comissió. "Una vegada més, veiem com el corró del PSIB que no ens deixa exercir el nostre dret de control", han lamentat des de la formació taronja, que al seu moment va atribuir el vot socialista al fet que les dades de criminalitat eren "molt negatius".