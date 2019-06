Demanda col·lectiva a Miami contra diversos grups hotelers, entre ells Barceló i Iberostar sota la llei Helms-Burton

Publicado 26/6/2019 13:01:00 CET

La signatura d'advocats Rivero Mestre LLP ha presentat aquest dilluns a una cort federal de Miami quatre demandes col·lectives contra els grups hotelers Cubanacán, Gaviota i Gran Carib, sota control del Govern cubà, i ha notificat a les cadenes hoteleres Accor, Barceló, Blue Diamond i Iberostar --associades amb els primers-- que disposen de 30 dies per respondre els demandants.

Les reclamacions, presentades contra les hoteleres cubanes per lucrar-se amb propietats expropiades a Cuba per les autoritats castristes a ciutadans nord-americans, s'emmarquen sota l'empara de la Llei Llibertat, coneguda com a llei Helms-Burton, i afecten també a Trivago i Booking.com, segons informa la premsa local.

El Govern de Donald Trump va procedir al maig a l'aixecament del Títol III de la llei Helms-Burton. Una llei, aprovada el 1996, que dóna als nord-americans el dret a demandar empreses de tot el món que es lucren amb els béns confiscats per les autoritats 'castristes', si bé tots els Governs nord-americans la van deixar sense efecte des de la seva aprovació "amb l'esperança que el règim cubà fes una transició cap a la democràcia".

Si les cadenes hoteleres no responen en el termini dels 30 dies estipulat per la citada llei, seran incloses com demandades, i també les dues companyies matrius de les companyies de reserves, això és, Expedia i Booking", ha explicat l'advocat Carlos Rodríguez, de la signatura Rivero Mestre LLP.

Com els demandants no saben qui són els executius de les hoteleres cubanes responsables en aquest cas, els noms esmentats a la demanda són Raúl Doe i Mariela Rosega, que porten els "cognoms" estàndard per a desconeguts a les reclamacions jurídiques nord-americanes.

NOTIFICACIONS QUE SE SUMEN A LA DE MELIÀ

La cadena canadenca Blue Diamond està subjecta a reclamacions de les famílies Del Valle, Falla i Echeverría. Aquesta última, al seu torn, s'enfronta a l'espanyola Iberostar i al grup gal Accor, mentre que la família Trinidad és la que signa la reclamació al Grup Barceló, informa Radio Televisió Martí.

Aquestes notificacions s'afegeixen a la de la família Mata enviada a Meliá Hotels Internacional el passat 20 de maig, el termini del qual està pendent de complir-se, indica el representant legal.

Meliá ha assegurat en reiterades ocasions no comptar amb béns o participacions de béns que poguessin ser objecte de reclamació després d'aquest aixecament ja que, segons ha recalcat, el seu paper és de mer gestor.

L'hotelera de la família Escarrer va ser la primera espanyola a arribar a l'illa fa ja més d'un quart de segle, el desembarcament del qual no va estar exempt de dificultats per la llei Helms-Burton. Actualment és l'espanyola amb major presència a l'illa (34), que suposen prop del 30% de les estades del país i, a final d'any, seran 38, on a excepció de quatre establiments en els quals la companyia té una participació poc rellevant en l'accionariat, la resta d'hotels són en règim de gestió. Li segueix Iberostar, que va arribar en 1993 amb una vintena d'establiments, mentre que Barceló compta amb tres hotels a l'illa situats a Varadero.

EL GOVERN RECOLZARÀ A LES EMPRESES ESPANYOLES

El Govern ja va dir a l'abril que recolzarà a les empreses espanyoles amb activitat a Cuba davant les possibles demandes i sancions, després que els Estats Units hagi reactivat la norma que permetrà demandar les companyies estrangeres implantades a l'illa del Carib.

Després de reactivar la llei, la Unió Europea ha avisat Washington que recorrerà a "totes les mesures adequades" per minimitzar les seves conseqüències. L'art. 6 del 'Blocking Statute' de la UE permet als Estats membres afectats per la Llei Helms-Burton iniciar accions legals en territori del bloc comunitari en contra de les empreses nord-americanes demandants de sancions a les empreses europees amb interessos a Cuba.

Washington ha reforçat les sancions contra Cuba per la crisi veneçolana recentment i el president nord-americà, Donald Trump, va amenaçar l'illa amb imposar-li un "embargament complet i el màxim de sancions" si no posa fi a la seva ingerència a Veneçuela i el seu suport al Govern de Nicolás Maduro.