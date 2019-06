La demanda elèctrica de Balears disminueix gairebé un 3% en el mes de maig respecte a l'any anterior

Publicado 4/6/2019 13:06:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

El consum energètic en l'arxipèlag balear durant el mes de maig ha estat de 458.921 MWh, un 2,9 per cent menys respecte al mateix període de l'any anterior, segons ha informat Endesa.

Per Illes, la demanda elèctrica a Mallorca ha estat de 347.040 MWh, un 2,1 per cent menys respecte al mateix mes de 2018, mentre que a Menorca la demanda ha disminuït un 3,4 per cent i a les Pitiüses s'ha produït un descens del 6,3 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior.

Respecte a la demanda elèctrica acumulada al llarg dels cinc primers mesos de l'any, el conjunt de l'arxipèlag ha consumit 2.213.733 MWh, un descens de el 1,3 per cent respecte al consum acumulat fins a maig en 2018.

En el cas de Mallorca, el consum energètic anual ha estat de 1.708.936 MWh (descens de el 1,5 per cent); a Menorca, de 172.466 MWh (0,3 per cent inferior); i a Eivissa i Formentera, 332.331 MWh, un valor que disminueix un 1,1 per cent respecte a l'any passat.

PUNTES MÀXIMES

La punta màxima de potència elèctrica del passat mes de maig en el conjunt de l'arxipèlag es va produir el passat 30 de maig, quan el consum elèctric va ser de 829,1 MW.

Per Illes, el màxim registrat a Mallorca va ser de 627,1 MW (el 30 de maig); a Menorca, de 74,8 MW (el 29 de maig); i a Eivissa i Formentera, de 141,9 MW (el 23 de maig).