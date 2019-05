La demanda elèctrica creix un 5,8 per cent a Menorca a l'abril

Publicado 6/5/2019 14:53:38 CET

MENORCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La demanda elèctrica ha aconseguit a Menorca els 33.392 megavats per hora durant el mes d'abril, la qual cosa representa un increment del 5,8 per cent respecte al mateix període de 2018, segons ha informat aquest dilluns Endesa.

Per part seva, la demanda ha augmentat a Mallorca un 3,7 per cent per cent i a Eivissa i Formentera s'ha produït un increment del 5,7 per cent.

En relació al conjunt de l'arxipèlag, el consum energètic del mes de març ha estat de 441.897 megavats per hora, un 4,1 per cent més respecte al mateix mes de l'any passat.

Durant els quatre primers mesos de l'any, la demanda elèctrica anual acumulada s'ha situat en 1.758.064 megavats per hora en el conjunt de Balears, la qual cosa representa un descens del 0,7 per cent respecte al consum acumulat de gener a març de 2018.

Per illes, Mallorca ha aconseguit un consum elèctric d'1.365.161 megavats per hora, la qual cosa implica un descens del 1,1 per cent; Menorca va consumir 134.256 megavats, un 0,6 per cent més, mentre que Eivissa i Formentera van tenir un consum de 258.646 megavats per hora, la qual cosa indica un augment del 0,6 per cent.

Les puntes màximes de potència elèctrica del passat mes d'abril van tenir lloc el dia 10 a Mallorca, el dia 22 a Eivissa i Formentera, mentre que a Menorca es va produir el dia 30 amb 68,8 megavats.